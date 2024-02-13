Йос Ферстаппен занял второе место в ралли во Франции

В минувший уик-энд Йос Ферстаппен выступил в ралли Route du Nord, проходившем на севере Франции, и занял второе место, уступив победителю всего 8,2 секунды.

О том, что отец трёхкратного чемпиона мира осваивает новую для себя гоночную дисциплину, мы рассказывали в прошлом году, но теперь у Йоса самые серьёзные намерения, и в 2024 году он собирается провести полный сезон в ралли.

Route du Nord – один из этапов Кубка Франции, и Ферстаппен-старший выступал на Skoda Fabia RS Rally2, причём, если посмотреть комментарии болельщиков, то манера, в которой он пилотировал, производила на публику весьма сильное впечатление.

«Это было моё первое ралли в этом сезоне, и мы его в полной мере использовали, чтобы подготовиться к программе, запланированной на 2024 год, – приводит слова Йоса Verstappen.com. – Трасса была для меня в новинку, а покрытие – очень скользкое из-за дождя. Впрочем, конечно, все были в равных условиях.

Чем больше ралли я проведу, тем более слаженным будет взаимодействие с Рено Жамулем, моим штурманом. Начали мы неплохо, и гонка доставила мне удовольствие».

На пяти из двенадцати спецучастков Йос даже показал лучшее время, а это говорит о том, что в свой 51 год бывший гонщик Формулы 1 не утратил таланта к скорости.

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