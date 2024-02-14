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Хорнер примет участие в презентации Red Bull Racing

В четверг, 15 февраля, Red Bull Racing последней из всех участников Формулы 1 проведёт презентацию, на которой публика увидит новую машину RB20.

До сих пор не было известно, примет ли в ней участие Кристиан Хорнер, но сегодня пресс-служба чемпионской команды подтвердила, что её руководитель будет присутствовать на презентации. Вместе с Хорнером в ней примут участие гонщики Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Серхио Перес, а также участницы F1 Academy Хамда Аль-Кубаиси и Эмили де Хейс.

Начало презентации – в 22:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на странице команды в Youtube.

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