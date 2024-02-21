Начался первый день тестов в Бахрейне

В десять утра по местному времени на автодроме в Бахрейне начался первый день зимних тестов Формулы 1 2024 года.
Солнечно, температура воздуха +22С, асфальт прогрелся до +26С. Осадков не ожидается, но порывистый ветер может приносить песок из пустыни.
Впереди две сессии по 4 часа с часовым перерывом. Тесты закончатся в 19:00 по московскому времени.
Первым на трассу, как и в прошлом году, выехал Джордж Расселл на машине с аэродинамическими датчиками.
Мы расскажем вам о самом интересном!
Сегодня на трассе работают
Mercedes: Джордж Расселл
Red Bull Racing: Макс Ферстаппен
Ferrari: Шарль Леклер (утром) и Карлос Сайнс (днём)
McLaren: Оскар Пиастри (утром) и Ландо Норрис (днём)
Alpine: Эстебан Окон (утром) и Пьер Гасли (днём)
Aston Martin: Фернандо Алонсо (утром) и Лэнс Стролл (днём)
Visa Cash App RB: Юки Цунода (утром) и Даниэль Риккардо (днём)
Stake F1: Валттери Боттас (утром) и Гуаньюй Чжоу (днём)
Haas: Кевин Магнуссен (утром) и Нико Хюлкенберг (днём)
Williams: Алекс Элбон (утром) и Логан Сарджент (днём)