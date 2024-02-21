Начался первый день тестов в Бахрейне

В десять утра по местному времени на автодроме в Бахрейне начался первый день зимних тестов Формулы 1 2024 года.

Солнечно, температура воздуха +22С, асфальт прогрелся до +26С. Осадков не ожидается, но порывистый ветер может приносить песок из пустыни.

Впереди две сессии по 4 часа с часовым перерывом. Тесты закончатся в 19:00 по московскому времени.

Первым на трассу, как и в прошлом году, выехал Джордж Расселл на машине с аэродинамическими датчиками.

Мы расскажем вам о самом интересном!

Сегодня на трассе работают

Mercedes: Джордж Расселл

Red Bull Racing: Макс Ферстаппен

Ferrari: Шарль Леклер (утром) и Карлос Сайнс (днём)

McLaren: Оскар Пиастри (утром) и Ландо Норрис (днём)

Alpine: Эстебан Окон (утром) и Пьер Гасли (днём)

Aston Martin: Фернандо Алонсо (утром) и Лэнс Стролл (днём)

Visa Cash App RB: Юки Цунода (утром) и Даниэль Риккардо (днём)

Stake F1: Валттери Боттас (утром) и Гуаньюй Чжоу (днём)

Haas: Кевин Магнуссен (утром) и Нико Хюлкенберг (днём)

Williams: Алекс Элбон (утром) и Логан Сарджент (днём)

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