Оскар Пиастри начнёт тесты McLaren

Больше в Автоспорт
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Pumа оденет участников F1 Academy
Компания Pumа, поставляющая комбинезоны и фирменную одежду многим командам Формулы 1, оденет и обует...
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Джордж Расселл начнёт и завершит тесты Mercedes
Команда Mercedes опубликовала график работы гонщиков на предсезонных тестах, которые пройдут на трассе Сахир...
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Марко: На тестах узнаем, сработают ли понтоны RB20
На презентации Red Bull RB20 все обратили внимание на воздухозаборники боковых понтонов новой машины....
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Валттери Боттас первым сядет за руль Stake F1 на тестах
Команда Stake F1 опубликовала график работы гонщиков на предсезонных тестах в Бахрейне. В среду...