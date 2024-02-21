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Автоспорт

Оскар Пиастри начнёт тесты McLaren

В McLaren объявили график работы гонщиков на тестах в Бахрейне.

В среду первым сядет за руль Оскар Пиастри, а после обеда его сменит Ландо Норрис. В четверг порядок будет обратным, а в пятницу Оскар вновь проведёт утреннюю сессию.

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