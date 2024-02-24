Формула E: Представлена конфигурация трассы в Мизано

В середине апреля сдвоенный этап чемпионата мира по гонкам на электромобилях впервые пройдёт на итальянском автодроме в Мизано, расположенном на побережье Адриатического моря.

Болельщикам эта трасса знакома, поскольку на ней регулярно проходят этапы MotoGP, гонки на выносливость, а также соревнования уровня Ferrari Challenge, этапы кузовного чемпионата DTM и некоторых молодёжных серий, в частности, итальянской Ф4.

Автодром имени Марко Симончелли находится в провинции Римини, он открылся более полувека назад, в 1972-м. С 2007 года он включён в календарь MotoGP, поэтому итальянская публика не раз была свидетелем побед легендарного Валентино России, за свою карьеру девять раз становившегося чемпионом мира.

Для Формулы E выбрана конфигурация трассы с длиной круга 3,381 км, в которой 14 поворотов и несколько прямых отрезков, а движение организовано против часовой стрелки. На первый взгляд конфигурация кольца кажется достаточно органичной, скорости там должны быть довольно высокими, а также есть возможности для обгонов.

Первую гонку электрической серии автодром в Мизано примет 13 апреля, а на следующий день – вторую; это будут 6-й и 7-й этапы сезона.

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