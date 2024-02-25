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Экс-президент FIA поздравил Формулу 1 с началом сезона

Жан Тодт оставил пост президента FIA в конце 2021 года, но по-прежнему внимательно следит за тем, что происходит в мире автоспорта, поэтому решил поздравить Формулу 1 с началом нового сезона.

«Предсезонные тесты только что завершились, и на следующей неделе стартует сезон 2024 года! – написал 77-летний француз на своих страницах в социальных сетях. – Он начнётся с Гран При Бахрейна, и я надеюсь, что этот сезон станет триумфом безопасности, адреналина и эмоций.

Желаю удачи всем гонщикам и командам!»

Тодт по-прежнему периодически посещает этапы Формулы 1, например, в прошлом году вместе с супругой, известной малайзийской актрисой Мишель Йео, побывал на Гран При Сингапура. Наверняка, в этом сезоне мы вновь увидим его в паддоке хотя бы одной из трасс чемпионата мира.

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