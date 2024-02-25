Стелла: У Пиастри прибавилось уверенности в своих силах

Оскар Пиастри теперь уже не новичок Формулы 1, у него уже есть опыт первого полного сезона в чемпионате мира, и подводя итоги предсезонных тестов в Бахрейне, австралийский гонщик McLaren отметил, что сейчас у него совсем иные ощущения, чем 12 месяцев назад.

«Думаю, сейчас всё проходит более спокойно, – цитирует Оскара издание Speedcafe. – Отличия есть даже в самых простых вещах. Я уже всех знаю в команде, в кокпите машины мне привычно и удобно. Всегда есть множество нюансов, но я говорю просто о каких-то базовых моментах, благодаря которым ощущения уже более комфортные и естественные…

Мне уже не нужно начинать с изучения новой машины, учиться работать с резиной, вникать в новые правила – в этом плане сейчас для меня всё стабильно, и я могу сразу сосредоточиться на более специфических моментах, связанных с пилотированием. По опыту прошлого года я знаю, над чем хочу работать. По всем этим причинам предсезонные тесты сейчас проходили совсем по-другому».

О том, в какой мере изменились подходы Пиастри к работе, рассказал Андреа Стелла, руководитель команды McLaren.

«Однозначно, по сравнению с прошлым годом сейчас в Бахрейне мы увидели, что у него заметно прибавилось уверенности в своих силах, – подчеркнул Стелла. – Он чувствует пределы возможности машины, предел своих возможностей, ведь иногда новичку приходится пробовать множество различных подходов в плане пилотирования, поскольку он не уверен, правильно ли действует за рулём.

При этом новичок гадает: «Это я должен пилотировать как-то иначе, или машина должна вести себя на трассе по-другому?» Полагаю, сейчас Оскар намного лучше всё понимает, намного быстрее адаптируется, намного лучше реагирует. Уже в первый день тестов, когда он проезжал круг за кругом, было видно, что он явно прибавил в плане эффективности работы за рулём. Это наиболее важные изменения, которые я заметил».

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