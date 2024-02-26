Култхард считает, что Сайнс скорее всего перейдёт в Audi

Дэвид Култхард готов сделать ставку на сценарий, при котором Карлос Сайнс перейдёт в Sauber, ведь швейцарская команда вскоре получит статус заводской и поменяет название на Audi.

В следующем году место Сайнса в Ferrari займёт Льюис Хэмилтон, и сейчас всем интересно, кто станет новым напарником Джорджа Расселла в Mercedes, и в какой команде продолжит карьеру Сайнс.

По словам самого испанца, он намерен провести переговоры «со всеми командами, чтобы понять, кто предложит наиболее высокие шансы в будущем стать чемпионом мира».

Култхард, бывший гонщик Формулы 1, а ныне популярный телекомментатор, не сомневается, что в Audi заинтересованы в сотрудничестве с Карлосом.

«Мы все в ожидании, и хотим знать, куда перейдёт Сайнс. Надёжнее всего, пожалуй, сделать ставку на Sauber, которая превратится в Audi, ведь вполне очевидно, что у его отца тесные связи с немецкой компанией, – рассуждал Култхард. – Но контракт с Карлосом на 2025 год может стать и вполне разумным решением для Mercedes или любой другой команды, в которой неожиданно образуется вакансия.

Не исключаю и вариант с Red Bull, ведь у него уже был опыт сотрудничества с этой командой, хотя Серхио Перес выглядит посвежевшим и готовым к испытаниям, которые его ждут».

Мы цитировали Сайнса, сказавшего, что, с одной стороны, он хотел бы уже в следующем году иметь возможность бороться за победы, с другой, «поскольку смена регламента в Формуле 1 не за горами, скорее надо ориентироваться на более отдалённую перспективу».

В этих словах можно усмотреть и готовность сделать выбор в пользу Audi, и даже понимание того, что на первых порах эта команда будет уступать по конкурентоспособности лидерам чемпионата. В любом случае, у Карлоса ещё есть время на размышления, а пока необходимо заняться первоочередной задачей: с самого начала нового сезона показывать высокие результаты, чтобы поддержать свою репутацию.

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