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Автоспорт

Норберт Хауг не верит в перспективы Формулы 1 в Германии

Этапов в календаре Формулы 1 с каждым годом становится всё больше, но нет ни одной гонки, которая проходила бы в Германии, хотя это одна из крупнейших автомобильных держав мира. Последний раз немецкий автодром принимал этап чемпионата мира в 2020 году – это был осенний Гран При Айфеля на Нюрбургринге.

Норберт Хауг, бывший глава Mercedes Motorsport, не верит, что Формула 1 может вернуться в Германию в ближайшей перспективе.

«Если бы политики умели сотрудничать друг с другом так же конструктивно и целенаправленно, как работает успешная гоночная команда, я бы не тревожился за то, как как в Германии обстоят дела с автоспортом, – заявил Хауг в интервью газете Pforzheimer Zeitung, что издаётся в Баден-Вюртемберге (на территории этой земли расположен автодром в Хоккенхайме). – Тогда бы всё развивалось совсем не так, как сейчас.

Людей, для которых автомобиль – предмет культа, осталось совсем мало, однако они должны проявить инициативу и убедить потенциальных спонсоров поддержать идею организовать гонку Формулы 1, поскольку это позволит получить доход.

Если бы правительство земли Баден-Вюртемберг инвестировало 20 млн. евро в проведение Гран При Германии в Хоккенхайме, уже это позволило бы заработать примерно 50 млн., и бюджет бы только в виде налогов получил от 10 до 12 миллионов. Ведь, например, в реконструкцию футбольного стадиона в Штутгарте вкладываются огромные деньги, и эти инвестиции вполне окупаются».

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