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Баскетбол

Киев-Баскет на выезде разгромил Запорожье

Евгений НикитюкНет комментариев
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Запорожцы в нынешнем сезоне выиграли только 4 матча из 15.

Киев-Баскет в матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги обыграл Запорожье на выезде (93:60).

Первую четверть киевляне закончили с преимуществом в 9 очков, а к большому перерыву отрыв увеличился до 12 пунктов. Итоговое преимущество гостей составило внушительных 33 очка.

При этом самым результативным баскетболистом матча стал форвард Запорожья Дейонте Симмонс, на счету которого 20 очков.

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Впервые против бывшей команды сыграл центровой запорожцев Максим Сандул: на счету экс-капитана Киев-Баскета 6 очков.

Запорожье после домашнего поражения занимает пятое место в таблице Суперлиги, сыграв уже 15 матчей. Киевляне идут седьмыми, но провели только 11 встреч.

  • Суперлига. Регулярный чемпионат

Запорожье — Киев-Баскет 60:93 (8:17, 20:23, 18:27, 14:26)

З: Симмонс (20 + 9 подборов), Столлворт (9), Титов (8), Липовцев (8)

К: Крутоус (14 + 5 подборов), Петров (14 + 7 подборов), Шеферд (11 + 5 передач), Павлов (11), Пустозвонов (11), Близнюк (9), Коренюк (8 + 8 подборов), Кондраков (8)

Источник: sportarena.com
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