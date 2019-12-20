Киев-Баскет на выезде разгромил Запорожье

Запорожцы в нынешнем сезоне выиграли только 4 матча из 15.

Киев-Баскет в матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги обыграл Запорожье на выезде (93:60).

Первую четверть киевляне закончили с преимуществом в 9 очков, а к большому перерыву отрыв увеличился до 12 пунктов. Итоговое преимущество гостей составило внушительных 33 очка.

При этом самым результативным баскетболистом матча стал форвард Запорожья Дейонте Симмонс, на счету которого 20 очков.

Впервые против бывшей команды сыграл центровой запорожцев Максим Сандул: на счету экс-капитана Киев-Баскета 6 очков.

Запорожье после домашнего поражения занимает пятое место в таблице Суперлиги, сыграв уже 15 матчей. Киевляне идут седьмыми, но провели только 11 встреч.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Запорожье — Киев-Баскет 60:93 (8:17, 20:23, 18:27, 14:26)

З: Симмонс (20 + 9 подборов), Столлворт (9), Титов (8), Липовцев (8)

К: Крутоус (14 + 5 подборов), Петров (14 + 7 подборов), Шеферд (11 + 5 передач), Павлов (11), Пустозвонов (11), Близнюк (9), Коренюк (8 + 8 подборов), Кондраков (8)