Киев-Баскет с разницей в три очка обыграл Вентспилс в Кубке Европы ФИБА

Третья победа киевского клуба во втором раунде турнира.

Киев-Баскет провел матч 3-го тура второго раунда Кубка Европы ФИБА. Команда Айнарса Багатскиса на выезде обыграла Вентспилс со счетом 81:78.

На большой перерыв команды ушли при преимуществе Вентспилса в семь очков. В третьей четверти латвийский клуб вел с разницей в 10 очков, но Киев-Баскету удалось сократить отставание до 2 очков.

В последней четверти Киев-Баскет вышел вперед и сумел удержать победный счет. Киевляне победили с разницей в три очка. Отметим, что это первое поражение Вентспилса в нынешнем розыгрыше Кубка Европы. До этого клуб из Латвии выиграл в восьми поединках еврокубка подряд.

Это третья победа Киев-Баскета на групповом этапе. Ранее команда Багатскиса обыграла нидерландский Зволле (77:68) и Керменд (80:78) из Венгрии.

Украинский клуб возглавляет турнирную таблицу группы K. Следующий матч в Кубке Европы ФИБА Киев-Баскет проведет 22 января дома против Зволле.

Кубок Европы. Второй раунд. Третий тур

Вентспилс (Латвия) — Киев-Баскет (Украина) 81:78 (21:20, 24:18, 17:22, 16:21)

В: Закис (14 + 5 подборов), Витолс (13), Чаварс (12 + 10 подборов), Уошпан (10)

КБ: Хилл (18 + 10 подборов), Петров (16 + 7 подборов), Близнюк (13), Классен (10 + 6 подборов + 5 передач)