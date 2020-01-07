Киев-Баскет с разницей в три очка обыграл Вентспилс в Кубке Европы ФИБА

Третья победа киевского клуба во втором раунде турнира.
Киев-Баскет провел матч 3-го тура второго раунда Кубка Европы ФИБА. Команда Айнарса Багатскиса на выезде обыграла Вентспилс со счетом 81:78.
На большой перерыв команды ушли при преимуществе Вентспилса в семь очков. В третьей четверти латвийский клуб вел с разницей в 10 очков, но Киев-Баскету удалось сократить отставание до 2 очков.
В последней четверти Киев-Баскет вышел вперед и сумел удержать победный счет. Киевляне победили с разницей в три очка. Отметим, что это первое поражение Вентспилса в нынешнем розыгрыше Кубка Европы. До этого клуб из Латвии выиграл в восьми поединках еврокубка подряд.