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Баскетбол

Днепр на выезде обыграл Одессу и возглавил Суперлигу

Евгений НикитюкНет комментариев
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Команда Журавлева опередила Прометей и Химик.

Днепр на выезде обыграл Одессу в матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги.

На большой перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Моряков. Одесса выиграла и третью четверть, но удержать победный счет хозяевам площадки не удалось.

В заключительной десятиминутке Днепр оказался сильнее 19:10. Как итог, победа гостей с разницей в шесть очков — 84:78.

Благодаря этой победе Днепр вышел на первое место Суперлиги, опережая Прометей и Химик на одно очко. Одесса идет на 4-й позиции.

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В следующем туре 11 января Днепр встретится с Химиком, Одесса сыграет против Харьковских Соколов.

  • Суперлига. Регулярный чемпионат

Одесса — Днепр 78:84 (28:23, 20:24, 20:18, 10:19)

О: Мэйси (20 + 5 передач), Фризен (14 + 5 подборов), Артамонов (12 + 6 передач)

Д: Дугат (21 + 5 передач + 3 потери), Тимофеенко (12), Корниенко (10)

Источник: sportarena.com
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