Химик во второй раз в сезоне обыграл Харьковских Соколов

Харьковчане проиграли 13 из 14 матчей своего дебютного сезона.

Химик в матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги обыграл Харьковских Соколов.

Действующий чемпион страны был сильнее соперника в каждой из четвертей, а на большой перерыв ушел при преимуществе в 11 пунктов.

Когда команды впервые встречались на уровне Суперлиги в ноябре, команда Виталия Степановского выиграла с разницей в 26 очков.

По итогам сегодняшней встречи Химик занимает второе место в таблице чемпионата, имея одинаковое количество очков с лидирующим Прометеем.

Соколы же потерпели 13-е поражение в 14 матчах своего дебютного сезона в элите и замыкают турнирную таблицу Суперлиги.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Химик — Харьковские Соколы 90:66 (22:20, 22:13, 23:18, 23:15)

Х: Салливан (19 + 5 подборов), Уильямс (18), Югба (12 + 7 подборов), Марченко (10), Ковалев (10)

ХС: Грэм (18 + 7 подборов), Бюрнет (14), Джамар (11 + 5 подборов), Козлов (10)