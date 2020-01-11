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Баскетбол

Центровой Скапинцев вернулся в Черкасские Мавпы из Калифорнии Стэйт

Евгений НикитюкНет комментариев
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Баскетболист вернулся в Украину из США.

Центровой Дмитрий Скапинцев продолжит карьеру в Черкасских Мавпах, сообщает официальный сайт клуба Суперлиги.

Скапинцев уже тренируется с Черкасскими Мавпами и может сыграть в ближайших матчах. Центровой будет выступать за родной клуб до конца сезона.

В 2019 году Скапинцев перешел в команду университета Калифорния Стэйт, но из-за проблем с документами он так и не сыграл ни одного матча в NCAA.

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В прошлом сезоне Скапинцев провел 21 матч за Мавп, в среднем за игру набирая 3,6 очка и делая 2,9 подбора.

Черкасские Мавпы идут на 6-й позиции в Суперлиге. Следующий матч команда проведет 12 января дома против Николаева.

Источник: sportarena.com
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