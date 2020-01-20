Центровой Запорожья Прессли признан MVP недели в Суперлиге

Американец оформил дабл-дабл в победном матче с Николаевом.

Центровой Запорожья Дервон Прессли признан лучшим игроком недели в Суперлиге, передает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

В своем первом матче после возвращения в Запорожье американец оформил дабл-дабл (23 очка + 13 подборов) и помог команде победить Николаев (104:99).

В символическую сборную игровой недели также попали Марек Классен и Вячеслав Петров из Киев-Баскета, Деон Эдвин из Прометея и Джаред Террелл из Днепра.

В ближайшем матче Суперлиги Харьковские Соколы сыграют с Прометеем 22 января.