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Баскетбол

Американец Крик успешно прошел трай-аут в Прометее

Евгений НикитюкНет комментариев
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С легионером подписали контракт до конца сезона.

Прометей продлил контракт с защитником Моррисом Криком до конца сезона, о чем сообщает официальный сайт клуба.

Американец успешно прошел трай-аут в команде по итогам двух матчей с Запорожьем (105:95) и Николаевом (90:77), в среднем набирая 21,5 очка за игру.

Напомним, в прошлом сезоне Крик выиграл серебряные медали чемпионата Украины в составе Киев-Баскета.

Ранее в Каменском расстались с американским легионером Рэнди Калпеппером, которого в команде заменил чемпион Украины и MVP украинской Суперлиги в составе Химика Деон Эдвин.

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После 17 сыгранных матчей Прометей отстает от лидирующего Днепра на одно очко в таблице Суперлиги.

Источник: sportarena.com
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