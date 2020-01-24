Украинка Ягупова набрала 24 очка и помогла Фенербахче выйти в четвертьфинал Евролиги

Отличная игра лидера сборной Украины.

Украинская баскетболистка Алина Ягупова помогла турецкому Фенербахче выйти в 1/4 финала женской Евролиги, набрав 24 очка в поединке против Динамо из Курска.

В победной игре со счетом 76:55 Ягупова набрала наибольшее количество очков на паркете — 24. Успех позволил Фенербахче выйти из группы.

Всего украинка провела на площадке почти 34 минуты, также совершив 5 подборов, 7 передач и 1 перехват.

В женской Евролиге Алина Ягупова продолжает лидировать по показателю результативности. В среднем она набирает 20,9 очков за матч.