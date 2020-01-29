Только Бог мог остановить Коби Брайанта: история уникального спортсмена

В лучшие годы своей карьеры он начинал тренироваться в 4.15 утра. Он не покидал зал, пока не делал 800 бросков. Никто и никогда не был ближе к Майклу Джордану, чем он – Коби Брайант, игрок, который был героем целого поколения молодежи. И теперь его нет….

В воскресенье утром в Лос-Анджелесе погода была очень плохой. Густой туман вызвал ужасную видимость. Авиакомпания сообщила пилоту вертолета Ара Зобаяне, что он летит слишком низко. Повернув вертолет, он ударился о камни. Вертолет загорелся и рухнул. Девять человек погибли на месте. Среди них Коби Брайант и его тринадцатилетняя дочь Джанна.

Герой поколения

Однажды спортивный журналист Майкл Льюис написал, что баскетболист Шейн Баттье часами изучает записи Коби Брайанта, чтобы более эффективно защищаться. Кобе, когда узнал об этом, записал подобный сборник с его лучшими выступления. Он долго их анализировал, а затем вносил в них небольшие изменения, которые вводили в заблуждение противника. Это был Брайант, титан труда, перфекционист.

Нет сомнений, что он был героем молодого поколения баскетболистов. Для всех тех, кто не имел возможности смотреть Майкла Джордана и Мэджика Джонсона, он был самым важным, его плакаты висели над кроватями юных поклонников НБА.

Талант

Брайант был одним из немногих лучших спортсменов, о которых говорили, что у него есть дар. Как начинающий игрок, он уже считался представителем молодого поколения, которые будут править лигой. Он не скрывал, что хотел бы быть одним из величайших баскетболистов в истории. “Я пока не знаю, как это сделать, но я найду способ”.

Он достиг своей цели, он заслужил место вместе с самыми лучшими. Стив Керр, главный тренер “Голден Стэйт”, сказал, что именно Брайант был самым близким к Джордану. В 2015 году он стал третьим лучшим бомбардиром за все время, превзойдя результат самого Майкла. Его кумир, Джордан, которого он анализировал всеми возможными способами в детстве, и который, сразу после смерти Брайанта, сказал, что он чувствовал, как будто он потерял своего младшего брата.

НБА нуждалась в новой большой звезде после завершения карьеры Джордана, и нельзя скрыть, что Кобе идеально подходил для этой роли. Конечно, упоминание всего списка достижений Брайанта показывает, насколько велик игрок. К пяти титулам чемпиона с “Лос-Анджелес Лейкерс”, к двум золотым олимпийским медалям из Пекина и Лондона со сборной, следует добавить, что он был избран в команду звезд НБА 18 раз, впервые в 1998 году, хотя он даже не был в то время в стартовой пятерке команды. Это показывает, как высокие ожидания были связаны с ним.

Все началось в Италии

Он начал играть в баскетбол в возрасте трех лет. Это была “генетическая болезнь”. Его отец, Джо Брайант, был также профессиональным баскетболистом. После ухода из НБА он переехал в Италию, в Риети. Сам Брайант не скрывает, что Италия оказала на него огромное влияние. “Я могу прыгать высоко, все остальное было подготовлено в итальянском стиле”.

Поездка в Италию сильно скрепила родственные связи. У них не было никого, кроме себя. С раннего возраста его отец много работал с ним. Две тренировки в день и матч на выходных – это совершенно другой стиль, чем американский непрерывный путь из зала в зал. Он научил его многим вещам, но одним из самых ценных подарков, которые он дал, была уверенность. Джо подумал, что неуверенность в себе была одним из тех факторов, которые заставили его не достичь столько, сколько он мог. Поэтому он не остановил движение своего сына, когда показал, насколько он хорош. Эта уверенность прекрасно показана на картине 1999 года. Когда Майкл Джордан хотел дать совет молодому коллеге. Прежде чем он успел что-то сказать, Кобе отметил: “Я мог надрать тебе задницу в игре один на один”.

В биографии спортсмена, по словам психолога Джорджа Мамфорда, который работал с обеими звездами, указывается”именно эта непоколебимая и непоколебимая вера в его собственные навыки была особенностью, которая Брайант явно превосходила своих соперников: благодаря ей он был в своей собственной категории”.

Когда Брайант сказал: “Если ты видишь, как я сражаюсь с медведем, помолись за медведя», то появилась какая-то шутка, неповиновение, но также и необычайная уверенность, которую он назвал “менталитетом мамбы”.

Вернувшись в США, он стал звездой школьной команды из Филадельфии и в конце концов отправился в НБА. На драфте 1996 года он был выбран под 13 номером “Шарлотт”. Не то чтобы его не оценили должным образом, просто многие клубы не были убеждены его возрастом. Переходы прямо из старшей школы в НБА часто проваливались. Не было никаких сомнений в способностях игрока. Тони Дилео, глава разведки “Филадельфии”, даже думал, что Кобе может быть легко избран номером 1, но его клуб – с правом выбора первым – поставил на Аллена Айверсона. Месяц спустя Брайант был обменян на Владе Диваца в Лос-Анджелес Лейкерс. В Лос-Анджелесе не было сомнений. На одной из первых тренировок Брайант сыграл один на один с помощником тренера и отправил его на пол, а тренер клуба Джерри Уэст спросил тренера, не боится ли он подростка, он ответил: “Он лучше всех в нашей команде”. Он знал, что если Лейкерс хочет вернуть себе былую славу, у них наверняка должен быть кто-то такой.

Схожие чувства, как и у Дилео или сотрудников “Лейкерс”, были у руководителей Adidas, которые подписали соглашение с Брайантом, благодаря которому восемнадцатилетний баскетболист заработал бы 48 миллионов долларов в течение следующих шести сезонов. Семья Брайант переехала на большую виллу в районе Pacific Palisades. Брайант занял верхний этаж, где он устроил свое королевство. В одном из интервью он пошутил, что теперь он платит свои карманные деньги своим родителям.

В то же время он связался с 17-летней начинающей актрисой и танцовщицей Ванессой Лэйн. Родители Брайанта не приняли эти отношения, семья распалась. Молодой игрок продемонстрировал свою независимость. Он продал свою резиденцию за ночь, его родителям пришлось уехать. Он также закрыл свое развлекательное агентство, оставив нескольких членов семьи и друзей без работы. Он изменил номера телефонов. Он отрезал всех близких. Вот почему в 2001 году Джо и Пэм не появились на свадьбе.

Только через два года, когда родилась первая дочь Брайанта, семья помирилась. Но биография Брайанте была грязной с большим скандалом в то время. Его обвинили в сексуальном насилии. Игрок был арестован в связи с изнасилованием 19-летней администраторши гостиницы. Он никогда не признавал этого, он думал, что было взаимное согласие, но он решил согласиться и извиниться. “Хотя я твердо верю, что наша встреча была по взаимному согласию, я понял, что она смотрела на этот вопрос совершенно иначе, чем я”. Девушка отозвала жалобу, дело было завершено, но опустошило его имидж

Он также был одним из самых признанных спортсменов в мире. Это прекрасно отразилось на истории в Китае в 2000 году, когда, согласно легенде, ему пришлось бежать от людей. Толпа из 15 000 китайцев была готова разорвать его на части. Толпа уже собралась в 9 часов утра, а Брайант на “мероприятии”, где он был главным гостем, должен был появиться только через 7 часов.

На самом деле, он достиг своей вершины много лет спустя. 81 очко в матче против “Торонто Рэпторс” (122: 104) войдет в историю лиги, за весь сезон он более 27 раз набирал более 40 очков, что стало историческим достижением. И все же при голосовании за сезон MVP он занял только 4-е место. Он победил в 2008 году. Только один раз, конечно, он должен был иметь больше наград, хотя – как он указал – в этот период Леброн Джеймс, Брайант был лучшим в лиге, независимо от индивидуальных призов.

Много лет назад Чарльз Баркли после очередного фантастического матча Кобе заявил, что “только Бог может остановить Коби Брайанта”. Жаль, что это случилось так рано.