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Баскетбол

Детройт проиграл, Михайлюк набрал очередные очки

Андрей ОгородникНет комментариев
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Святослав Михайлюк

Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА “Детройт” украинского баскетболиста Святослава Михайлюка принимал “Торонто”.

Украинский баскетболист получил в свое распоряжение 26 минут, за которые он записал на свой счет тринадцать очков (4 из 6 трехочковые), совершив 4 подбора и 2 передачи. К сожалению, стараний украинца для положительного результата не хватило, “Детройт” уступил 92:105.

В нынешнем сезоне на счету Михайлюка уже 45 появлений в составе “Детройта”, в среднем за игру он набирает 8.8 очков, делая в среденем 1.7 подбора.

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Тэги: ДетройтСвятослав МихайлюкТоронто
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