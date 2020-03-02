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Баскетбол

Михайлюк набрал 14 очков в матче против Сакраменто

Андрей ОгородникНет комментариев
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Святослав Михайлюк

Украинский талант Святослав Михайлюк продолжает радовать своей игрой в матчах регулярного чемпионата НБА.

Сегодня ночью молодой, украинский баскетболист провел на паркете за “Детройт” почти 39 минут игрового времени. На счету Михайлюка 14 очков, шесть подборов, две передачи и четыре потери.

К сожалению, стараний украинца оказалось недостаточно для положительного результата. “Детройт” в матче против “Сакраменто” уступил со счетом 100:106.

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Тэги: ДетройтСакраментоСвятослав Михайлюк
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