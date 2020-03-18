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Баскетбол

В звезды НБА обнаружен коронавирус

Андрей ОгородникНет комментариев
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Кевин Дюрэнт

Один из лучших игроков современности американской баскетбольной лиги НБА Кевин Дюрэнт сдал положительный тест на коронавирус.

По информации инсайдера TheAthleticNBA Шэмса Чарания, форвард Бруклина сейчас находится в изоляции. Примечательно, что никаких симптомов болезни в баскетболиста не наблюдается.

Отметим, нынешний сезон Кевин Дюрэнт пропускает из-за разрыва ахилла. Игрок дважды становился чемпионом НБА, дважды его признавали MVP финала, в течении последних девяти сезонов он принимал участие в матче всех звезд лиги НБА.

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Тэги: БруклинКевин Дюрэнткоронавирус
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