В звезды НБА обнаружен коронавирус

Один из лучших игроков современности американской баскетбольной лиги НБА Кевин Дюрэнт сдал положительный тест на коронавирус.

По информации инсайдера TheAthleticNBA Шэмса Чарания, форвард Бруклина сейчас находится в изоляции. Примечательно, что никаких симптомов болезни в баскетболиста не наблюдается.

Отметим, нынешний сезон Кевин Дюрэнт пропускает из-за разрыва ахилла. Игрок дважды становился чемпионом НБА, дважды его признавали MVP финала, в течении последних девяти сезонов он принимал участие в матче всех звезд лиги НБА.