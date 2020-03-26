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Баскетбол

Евролига рассматривает возможность возобновления сезона

Евгений НикитюкНет комментариев
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Совет акционеров продолжает искать альтернативные варианты проведения финальной части сезона.

Евролига, Фото – Getty Images

Евролига рассматривает возможность возобновления текущего сезона после спада показателей пандемии коронавируса. Совет акционеров провел экстренное собрание и продолжает искать альтернативные варианты проведения финальной части сезона.

Приоритетным вариантом остается действующий формат в виде завершения регулярного чемпионата, матчей плей-офф и Финала четырех.

Также Евролига проведет собрание с профсоюзом игроков и советом тренеров, во время которого будет обсуждаться вопрос контрактных обязательств клубов перед спортсменами.

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Напомним, что FIBA приостановила проведение всех турниров под своей эгидой из-за пандемии коронавируса с 13 марта.

В свою очередь, что чемпионат НБА был экстренно приостановлен после того, как положительный тест на коронавирус сдал центровой Юты Руди Гобер. С тех пор заразились его партнер по команде Донован Митчелл, форвард Детройта Кристиан Вуд, защитник Бостона Маркус Смарт, два баскетболиста Лейкерс и четыре баскетболиста Бруклина.

Отметим, что тест на коронавирус сдал также украинский защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк.

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Владельцы франшиз, в свою очередь, рассчитывают закончить сезон в июле. Текущий перерыв продлится не меньше месяца.

Источник: sportarena.com
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