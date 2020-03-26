Евролига рассматривает возможность возобновления сезона

Совет акционеров продолжает искать альтернативные варианты проведения финальной части сезона.

Евролига рассматривает возможность возобновления текущего сезона после спада показателей пандемии коронавируса. Совет акционеров провел экстренное собрание и продолжает искать альтернативные варианты проведения финальной части сезона.

Приоритетным вариантом остается действующий формат в виде завершения регулярного чемпионата, матчей плей-офф и Финала четырех.

Также Евролига проведет собрание с профсоюзом игроков и советом тренеров, во время которого будет обсуждаться вопрос контрактных обязательств клубов перед спортсменами.

Напомним, что FIBA приостановила проведение всех турниров под своей эгидой из-за пандемии коронавируса с 13 марта.

В свою очередь, что чемпионат НБА был экстренно приостановлен после того, как положительный тест на коронавирус сдал центровой Юты Руди Гобер. С тех пор заразились его партнер по команде Донован Митчелл, форвард Детройта Кристиан Вуд, защитник Бостона Маркус Смарт, два баскетболиста Лейкерс и четыре баскетболиста Бруклина.

Отметим, что тест на коронавирус сдал также украинский защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк.

Владельцы франшиз, в свою очередь, рассчитывают закончить сезон в июле. Текущий перерыв продлится не меньше месяца.