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Баскетбол

Барселона отправит украинца в аренду?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артем Пустовой

Баскетболист сборной Украины Артем Пустовой в скором времени может покинуть каталонскую “Барселону”.

Как сообщает испанская пресса, в свете грядущего кризиса испанский гранд может пойти на оптимизацию состава и сокращения финансирования. В числе игроков, которые могут покинуть каталонский клуб называют Артема Пустового. Ожидается, что баскетболист уйдет в отставку.

Напомним, Артем Пустовой перешел в “Барселону” в 2018 году, но в нынешнем сезоне он провел за свой клуб лишь пять матчей в чемпионате Испании и один в Евролиге. В среднем за игру он набирает менее шести очков.

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Тэги: Артем ПустовойБарселонакарантин
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