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Баскетбол

Украинка Ягупова возглавила символическую пятерку сезона в женской Евролиге

Евгений НикитюкНет комментариев
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Алина стала самой результативной баскетболисткой розыгрыша.

Алина Ягупова, fiba.basketball

Украинка Алина Ягупова возглавила символическую пятерку сезона в женской Евролиге.

Лидер сборной Украины заняла первое место в голосованиях среди тренеров, фанатов и журналистов.

Алина показывала лучшую результативность в нынешнем сезоне Евролиги — 21,3 очка в среднем за игру, а также совершала 5,7 подбора и отдала 5,5 ассиста.

Сезон в женской Евролиге был бессрочно остановлен на этапе четвертьфинала. Фенербахче Ягуповой в первой встрече обыграл французский Бурж (84:75).

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Второе место в общем голосовании заняла партнер Алины по команде Сесилия Зандасалини.

Источник: sportarena.com
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