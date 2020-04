Украинка Ягупова возглавила символическую пятерку сезона в женской Евролиге

Украинка Алина Ягупова возглавила символическую пятерку сезона в женской Евролиге.

Лидер сборной Украины заняла первое место в голосованиях среди тренеров, фанатов и журналистов.

Алина показывала лучшую результативность в нынешнем сезоне Евролиги — 21,3 очка в среднем за игру, а также совершала 5,7 подбора и отдала 5,5 ассиста.

Сезон в женской Евролиге был бессрочно остановлен на этапе четвертьфинала. Фенербахче Ягуповой в первой встрече обыграл французский Бурж (84:75).

Второе место в общем голосовании заняла партнер Алины по команде Сесилия Зандасалини.

She's been sensational all season long ! Alina Iagupova was named to the #EuroLeagueWomen All-First Team ⭐.@fbkadinbasket | @UkrBasket

