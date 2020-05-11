Украинский защитник Барселоны сегодня должен сдать тест на коронавирус

В Испании, маленькими шагами, но все же пытаются вернуться к проведению спортивных соревнований после карантина.

Как сообщает испанская пресса, сегодня после карантина выходят игроки каталонской “Барселоны”, в том числ и украинский баскетболист Артем Пустовой. Сообщается, что все баскетболисты в обязательном порядке обязаны пройти тестирование на коронавирус, лишь после чего им разрешат проводить тренировки в небольших группах.

Отметим, что ранее после карантина вышли баскетболисты “Сарагосы” и “Ховентуда”, но при тестировании, коронавирус был обнаружен в сразу нескольких игроков.