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Баскетбол

Менеджер сборных Украины по баскетболу: в планах организовать сборы в конце июля — начале августа

Евгений НикитюкНет комментариев
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Также есть вероятность проведения спаррингов в этот период.

Фото – Fbu.ua

Менеджер сборных Украины по баскетболу Андрей Лебедев рассказал о планах национальных команд вернуться к тренировочному процессу. По его словам, сейчас на повестке дня — мысль о проведении сборов в середине лета и при определенных обстоятельствах — участие в товарищеских матчах.

Несколько дней назад разговаривал с тренером сборной Айнарсом Багатскисом, он также одобряет идею проведения летних сборов. Если бы не пандемия, после полного сезона максимум на несколько дней раньше собрались бы в ноябре.

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Похожая ситуация в женской сборной. В мае планировались небольшие сборы и спарринги с командой Беларуси. Конечно же сейчас ничего из этих планов нельзя реализовать».

Ранее Лебедев прокомментировал отказ от натурализации защитника Киев-Баскета Кейси Шеферда, отметив, что американец не был приоритетной целью.

В феврале сборная Украины без натурализованных игроков провела два отборочных матча на Евробаскет. Команда Айнарса Багатскиса победила Австрию (88:73), но проиграла Венгрии (60:62).

Источник: sportarena.com
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