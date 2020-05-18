Понедельник, 18 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБаскетболЦСКА договорился по новому контракту с Джеймсом
Баскетбол

ЦСКА договорился по новому контракту с Джеймсом

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
VITORIA-GASTEIZ, SPAIN - MAY 17: Mike James, player of AX Exchange Armani Olimpia Milan with the Alphonso Ford Trophy as Best Score of during 2019 Turkish Airlines EuroLeague season during Final Four Semifinal B game between Semifinal B CSKA Moscow v Real Madrid at Fernando Buesa Arena on May 17, 2019 in Vitoria-Gasteiz, Spain. (Photo by Luca Sgamellotti/EB via Getty Images)

Руководство московского “ЦСКА” сумело согласовать условия нового контракта с одним из своих лидеров Майком Джеймсом.

Как сообщает российская пресса, новый контракт с американским разыгрывающим будет подписан на два года. По условиям нового контракта Майк Джеймс станет самым высокооплачеваемым баскетболистом “армейцев”.

Отметим, в нынешнем сезоне Евролиги Майк Джеймс входит в тройку лучших игроков турнира по эффективности, в среднем за игру экс-баскетболист “Финикса” набирал более 21 очка, делал три подбора и четыре передачи.

загрузка...
Тэги: контрактМайк ДжеймсЦСКА
Написать комментарий

Добавить комментарий

10 − три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Баскетбол
Андрей Кулиш
Украинский баскетболист примет израильское гражданство

Ник Калатес
Барселона нацелилась на звезду Панатинаикоса

Си Джей Макколлум
Даллас находится в активном поиске атакующего защитника

Матчи сборной Украины в отборе на Евробаскет могут перенести на следующий год

Мишула: не получилось приехать в сборную в феврале, у клуба были важные матчи с конкурентами

Закрыть