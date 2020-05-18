ЦСКА договорился по новому контракту с Джеймсом

Руководство московского “ЦСКА” сумело согласовать условия нового контракта с одним из своих лидеров Майком Джеймсом.

Как сообщает российская пресса, новый контракт с американским разыгрывающим будет подписан на два года. По условиям нового контракта Майк Джеймс станет самым высокооплачеваемым баскетболистом “армейцев”.

Отметим, в нынешнем сезоне Евролиги Майк Джеймс входит в тройку лучших игроков турнира по эффективности, в среднем за игру экс-баскетболист “Финикса” набирал более 21 очка, делал три подбора и четыре передачи.