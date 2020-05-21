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Баскетбол

Форвард юношеской сборной Украины продолжит свою карьеру в США

Андрей ОгородникНет комментариев
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Максим Шульга

Юный украинский талант Максим Шульга, который является действующим игроком юношеской сборной Украины по баскетболу, продолжит свою карьеру в США.

Как сообщает Eurohopes, украинский баскетболист получил стипендию от университета “Юта Стэйт”, который играет в конференции Mountain West первого дивизиона NCAA. Ранее игрок весьма неплохо проявил себя в баскетбольных академиях испанских клубов.

Напомним, в составе Юношеской сборной Украины по баскетболу U-18, на прошлогоднем чемпионате Европы по баскетболу игрок в среднем набирал за игру 13,3 очка, совершал 7,3 подбора и отдавал 2,6 передачи в среднем за матч.

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Тэги: NCAAглавноеМаксим ШульгаЮта Стэйт
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