Форвард юношеской сборной Украины продолжит свою карьеру в США

Юный украинский талант Максим Шульга, который является действующим игроком юношеской сборной Украины по баскетболу, продолжит свою карьеру в США.

Как сообщает Eurohopes, украинский баскетболист получил стипендию от университета “Юта Стэйт”, который играет в конференции Mountain West первого дивизиона NCAA. Ранее игрок весьма неплохо проявил себя в баскетбольных академиях испанских клубов.

Напомним, в составе Юношеской сборной Украины по баскетболу U-18, на прошлогоднем чемпионате Европы по баскетболу игрок в среднем набирал за игру 13,3 очка, совершал 7,3 подбора и отдавал 2,6 передачи в среднем за матч.