Известный в Украине тренер покинул АСВЕЛ

Спустя два года после своего переезда в чемпионат Франции, известнейший черногорский специалист Звездан Митрович покидает местный баскетбол.

Как стало известно, клуб элитного дивизиона чемпионата Франции “АСВЕЛ”, отправил Митровича в отставку. Об увольнении специалиста уведомили электронной почтой.

Отметим, в чемпионате Украины Звездан Митрович работал во главе таких известных клубов, как: “Химик”, “Кривбасс”, “Будивельник”, “Азовмаш”. В активе тренера чемпионство в Украине 2009 года, также он трижды становился обладателем кубка Французской лиги.