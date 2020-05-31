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Баскетбол

Словенский гранд не определен по поводу будущего украинского таланта

Андрей ОгородникНет комментариев
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Иссуф Санон

Самый титулованный клуб чемпионата Словении “Олимпия” может отказаться от услуг одного из главных талантов украинского баскетбола Иссуфа Санона.

По словам спортивного директора клуба Сани Бечировича, клуб смущает большое количество травм 20-летнего баскетболиста, что делает его будущее в клубе туманным.

У него было довольно много травм. Летом у нас будет время подумать, что с этим делать. Мы не спешим, так как времени достаточно. Следует добавить, что Иссуф недавно оправился от травмы, которая мучила его в прошлом сезоне, и из-за чего он пропустил большую часть этого сезона. В среду он перенес операцию, процесс его выздоровления снова будет продолжительным”

Напомним, в нынешнем сезоне Иссуф Санон выступал на правах аренды за БК “Днепр”, с которым выиграл чемпионат Украины.

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Тэги: БК ДнепрИссуф СанонОлимпия
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