Норрис Коул продолжит карьеру в чемпионате Франции

Французский “АСВЕЛ” сумел заполучить в свой состав достаточно известного американского баскетболиста Норриса Коула.

Как сообщает официальный сайт клуба, 31-летний защитник поставил подпись под контрактом сроком на два года. Предыдущим его клубом был французский “Монако”, в составе которого, в рамках Евролиги, он набирал в среднем 12,3 очка и 4,2 передачи.

Стоить отметить, что на заре своей карьеры Норрис Коул успел дважды стать чемпионом НБА, в составе “Майями Хит”. Также баскетболист успел поиграть в Китае, Израиле, Италии и Черногории.