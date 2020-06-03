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Баскетбол

Норрис Коул продолжит карьеру в чемпионате Франции

Андрей ОгородникНет комментариев
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Норрис Коул

Французский “АСВЕЛ” сумел заполучить в свой состав достаточно известного американского баскетболиста Норриса Коула.

Как сообщает официальный сайт клуба, 31-летний защитник поставил подпись под контрактом сроком на два года. Предыдущим его клубом был французский “Монако”, в составе которого, в рамках Евролиги, он набирал в среднем 12,3 очка и 4,2 передачи.

Стоить отметить, что на заре своей карьеры Норрис Коул успел дважды стать чемпионом НБА, в составе “Майями Хит”. Также баскетболист успел поиграть в Китае, Израиле, Италии и Черногории.

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Тэги: АСВЕЛМайями ХитНоррис Коул
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