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Баскетбол

Киев-Баскет отказался от прямой путевки в групповой раунд Лиги чемпионов

Евгений НикитюкНет комментариев
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Прометей же попробует силы в Кубке Европы.

facebook.com/kyivbasket

Киев-Баскет отказался от прямой путевки в групповой раунд Лиги чемпионов, о чем рассказал главный тренер команды Айнарс Багатскис.

Из-за ограниченного бюджета на комплектацию команды клуб стартует в квалификации турнира и в случае вылета продолжит выступление в Кубке Европы.

В свою очередь, Прометей будет заявляться на Кубок Европы. Ситуация с планами Днепра — пока неясна.

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Напомним, в минувшем сезоне Киев-Баскет и Днепр представляли Украину в Кубке Европы, а киевляне пробились в четвертьфинал, где уступили главному фавориту турнира, турецкой Каршияке.

Сезон в украинской Супериге был завершен досрочно: Днепр назначили чемпионом, Киев-Баскет получил серебряные медали, а тройку призеров замкнул дебютант элиты Прометей.

Источник: sportarena.com
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