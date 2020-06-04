Четверг, 4 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБаскетболЛидер сборной Украины по баскетболу Ягупова продолжит карьеру в России
Баскетбол

Лидер сборной Украины по баскетболу Ягупова продолжит карьеру в России

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

С ней в Новосибирск переберется партнер по сборной Науменко.

Алина Ягупова, fiba.basketball

Лидер сборной Украины Алина Ягупова проведет следующий сезон в составе новосибирского Динамо.

Прежним клубом Ягуповой был Фенербахче, в составе которого украинка была признана MVP сезона в женской Евролиге со средним показателем результативности в 21,3 очка за игру.

К Алине в новом клубе присоединится другая баскетболистка национальной сборной Украины Людмила Науменко, которая также выступала в Турции — за местную Чукурову.

Читайте также:  Ставки на баскетбол: особенности и с чего начать

В регулярном чемпионате женской российской Премьер-лиги Динамо заняло шестое место в регулярном чемпионате и завершило минувший сезон на втором месте в турнире проигравших.

Источник: sportarena.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Баскетбол
Алина Ягупова
Ведущие баскетболистки сборной Украины продолжат карьеру в России

Малкольм Дилэйни
Экс-звезда Будивельника продолжит карьеру в Милане

Норрис Коул
Норрис Коул продолжит карьеру в чемпионате Франции

Черкасские Мавпы
Черкасские Мавпы вышли из карантина

Владе Йованович
Экс-тренер БК Донецк получил должность в Сербии

Закрыть