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Баскетбол

Багатскис: «В отборе на Евробаскет не стоит рассчитывать на Лэня и Михайлюка»

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинские звезды НБА задержатся в Америке.

Святослав Михайлюк, facebook.com/MavpaBasket

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис рассказал о перспективах украинских звезд НБА на участие в ближайших матчах главной команды страны.

По словам латвийца, их не будет в расположении в сборной во время сбора в августе и, вероятно, в течение большей части отбора на Евробаскет-2022.

— Сейчас что-то понятно по планам сборной Украины?

— Пока только то, что в августе мы планируем провести сбор и отыграть товарищеский турнир. По официальным матчам, мы, конечно, будем ждать решения ФИБА.

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— В связи с тем, что планы очень поменялись и в НБА, дает ли это нам какую-то надежду увидеть в сборной в августе Лэня и Михайлюка?

— Нет, давайте сразу закроем этот вопрос — их не будет. Свят и так в прошлый раз приехал к нам летом, можно сказать, чтобы только познакомиться и пообщаться, за что ему мое уважение. Парень даже не тренировался в контакте, но работал с нами в зале, налаживал отношения.

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Но сейчас, во всей этой ситуации им обоим очень важно поработать в США на виду у всех и показать себя, ведь Алексея и Свята ждут очень важные сезоны. В отборе, очевидно, также не стоит рассчитывать на них. Страховка слишком дорогая.

Но у нас полно классных игроков, чтобы решать задачу выхода на Евробаскет. Даже в прошлом окне нам не помог Санон, а это будет очень хорошим усилением. Также есть надежда, что Пустовой будет иметь значительно больше игровой практики.

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Детройт Пистонз с Михайлюком в составе уже не претендуют на выход в плей-офф НБА и завершили выступление в сезоне 2019/20.

Сакраменто Кингз Лэня, в свою очередь, посоревнуется за место в классическом плей-офф с шестью другими командами Западной конференции.

В рамках отбора на Евробаскет-2022 украинцы обыграли Австрию (88:73) и уступили Венгрии (60:62) и сегодня занимают второе место в квартете F.

Источник: sportarena.com
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