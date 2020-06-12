В Евролиге проигнорировали намерение клуба доиграть сезон.

Греческий Панатинаикос требует от Евролиги выплату средств за сезон 2019/20 гг. Клуб намерен в полном объеме получить выплаты за досрочно завершенный сезон.

Кроме того, руководство Панатинаикоса потребовало от Евролиги предоставить итоговый отчет о финансовом состоянии турнира.

Напомним, что греки вчера заявили о выходе из Евролиги. Ранее сообщалось, что в следующем сезоне клуб намерен принять участие в баскетбольной Лиге чемпионов.

Панатинаикос — шестикратный победитель Евролиги. В текущем сезоне греческий клуб шел на шестом месте регулярного чемпионата.

Евролига 25 мая официально объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 по причине пандемии COVID-19. На видеоконференции представителей клубов и Исполнительного совета Лиги Панатинаикос выступал против завершения турнира, так как это окажет сильное экономическое влияние на клуб.