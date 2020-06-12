Защитник сборной Украины по баскетболу перейдет в АЕК

Известный украинский баскетболист Александр Липовый в скором времени сменит клубную прописку.

По информации греческих СМИ, украинский защитник покинул лагерь “Промитеаса”, в составе которого играл на протяжении последнего времени. Причиной тому стала высокая зарплата игрока, которую руководство клуба не готово платить в следующем сезоне. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Сообщается, что новым клубом Александра Липового может стать ещё один клуб чемпионата Греции “АЕК”, который готов обсудить с украинцем условия контракта.