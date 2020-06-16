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Баскетбол

Днепр дебютирует в Лиге чемпионов

Андрей ОгородникНет комментариев
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Лучшая команда чемпионата Украины по баскетболу по итогам прошлого сезона БК “Днепр”, осенью стартует в Лиге Чемпионов.

Как сообщает официальный сайт “Днепра” ссылаясь на главного тренера команды Дениса Журавлева, 15 сентября согласно рекомендациям ФИБА клуб должен провести квалификационную встречу Лиги Чемпионов. Пока неизвестно, будет это первый, или второй раунд квалификации. Отметим, что для “Днепра” это станет дебютом в Лиге Чемпионов.

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Напомним, в отличии от футбола, баскетбольная Лига Чемпионов не является главным турниром данного вида спорта. Лучшие клубы Европы выступают в Евролиге.

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Тэги: БК ДнепрДенис ЖуравлевЛига Чемпионов
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