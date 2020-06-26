Украинский вундеркинд продолжит карьеру в NCAA

В престижнейшей американской студенческой лиге NCAA в новом сезоне будет выступать ещё один украинский талант.

Как сообщает 247sports.com, 16-летний украинский баскетболист Павел Дзюба перешел в клуб “Аризона Стэйт”. Условия сделки не разглашаются.

Отметим, что Павел Дзюба по праву считается одним из главных талантов Украины своего возраста, на недавнем юношеском чемпионате Европы он был лидером сборной, имея статистику в среднем за матч 13,8 очка и 9,3 подбора. Последним клубом украинца была молодежная команда “Барселоны”.