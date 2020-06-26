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Баскетбол

Виталий Мальчевский продолжит карьеру в Запорожье

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виталий Мальчевский

Клуб украинской Суперлиги “Запорожье” с прицелом на следующий сезон подписало в свои ряды опытнейшего форварда Виталия Мальчевского.

Отметим, что новичок “Запорожья” последние два сезона провел в каменском “Прометее” и по итогам прошлого сезона стал бронзовым призером чемпионата Украины. Новый клуб 32-летнего баскетболиста, для сравнения, финишировал лишь на восьмом месте в Суперлиге.

Помимо “Запорожья” и “Прометея” в активе Виталия Мальчевского есть опыт выступлений за “Кривбасбаскет”, “Будивельник”, “Химик” и “Днепр”.

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Тэги: Виталий МальчевскийЗапорожье
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