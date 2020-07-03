Известный в Украине тренер возглавил французский гранд

Известнейший черногорский специалист Звездан Митрович, который долгое время работал в чемпионате Украины, возглавил французский “Монако”, о чем сообщает официальный сайт “монегасок”.

Стоить отметить, что “Монако” не чужой клуб Звездану Митровичу, ранее 50-летний специалист уже работал в клубе, причем трижды побеждал с ним в Кубке Лидеров.

Напомним, в чемпионате Украины Звездан Митрович работал во главе таких известных команды, как “Химик”, “Кривбасс”, “Будивельник” и “Азвомаш”. В 2009 году он побеждал в чемпионате Украины.