Суббота, 4 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБаскетболДнепр — единственный украинский клуб в квалификации Лиги чемпионов
Баскетбол

Днепр — единственный украинский клуб в квалификации Лиги чемпионов

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

В списке участников нет Киев-Баскета.

facebook.com/bc.dnipro

Чемпион Украины Днепр — единственный украинский клуб в квалификации Лиги чемпионов.

Организаторы турнира объявили список клубов, которые сыграют в отборе и финальной части турнира, и среди них не оказалось столичного Киев-Баскета.

В июне стало известно, что Киев-Баскет отказался от прямой путевки в финальную часть турнира и попробует силы в квалификации.

В свою очередь, бронзовый призер Суперлиги Прометей намерен в сентябре принять участие в квалификации Кубка Европы.

Читайте также:  Лучший матч Лэня в карьере не спас Атланту от поражения

Новый баскетбольный сезон в Украине стартует 3-4 октября, когда будет сыгран Финал четырех национального Кубка. Чемпионат Суперлиги начнется 10-11 октября.

Перед началом сезона днепряне уже объявили о продлении контрактов с американскими легионерами Генри Дугатом и Джаредом Терреллом.

Источник: sportarena.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 + семнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Баскетбол
Звездан Митрович
Известный в Украине тренер возглавил французский гранд

Владимир Конев
Черкасские Мавпы продлили контракт со своим лидером

Александр Мишула
Защитник сборной Украины покинул Меркезефенди

Павел Дзюба
Украинский вундеркинд продолжит карьеру в NCAA

Виталий Мальчевский
Виталий Мальчевский продолжит карьеру в Запорожье

Закрыть