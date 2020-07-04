В списке участников нет Киев-Баскета.

Чемпион Украины Днепр — единственный украинский клуб в квалификации Лиги чемпионов.

Организаторы турнира объявили список клубов, которые сыграют в отборе и финальной части турнира, и среди них не оказалось столичного Киев-Баскета.

В июне стало известно, что Киев-Баскет отказался от прямой путевки в финальную часть турнира и попробует силы в квалификации.

В свою очередь, бронзовый призер Суперлиги Прометей намерен в сентябре принять участие в квалификации Кубка Европы.

Новый баскетбольный сезон в Украине стартует 3-4 октября, когда будет сыгран Финал четырех национального Кубка. Чемпионат Суперлиги начнется 10-11 октября.

Перед началом сезона днепряне уже объявили о продлении контрактов с американскими легионерами Генри Дугатом и Джаредом Терреллом.