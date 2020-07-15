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Баскетбол

БК Днепр сыграет с нидерландским Гронингеном в первом раунде квалификации Лиги чемпионов

Евгений НикитюкНет комментариев
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Первый матч состоится в Украине 15 сентября.

Днепр, fbu.ua

Баскетбольный Днепр встретится с нидерландским Гронингеном в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Сегодня ФИБА провела жеребьевку старта сезона 2020/21.

Днепряне — единственные представители Суперлиги в следующем розыгрыше баскетбольной Лиги чемпионов. Первая встреча между командами пройдет в Украине.

Если БК Днепр пройдет Гронинген, во втором квалификационном раунде команда Дениса Журавлева встретится с победителем пары Ираклис (Греция) — Керавнос (Кипр).

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Победитель квалификации среди этих пар будет играть в группе В против Нимбурка (Чехия), Нижнего Новгорода (Россия), Дижона (Франция), Сарагосы (Испания), Сомбатхея (Венгрия), Бурсы (Турция) и Люблина (Польша).

Игры первого раунда квалификации состоятся 15 и 18 сентября, игры второго раунда — 22 и 25 сентября. Групповой этап стартует 13 октября.

Источник: sportarena.com
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