ФИБА изменила формат квалификации Лиги чемпионов. Днепр будет играть на Кипре

Полуфинальный матч с Донаром — 22 сентября.

ФИБА сообщила об изменениях в формате проведения отборочных матчей баскетбольной Лиги чемпионов в связи с пандемией COVID-19.

Вместо традиционной системы с двумя матчами (домашним и выездным) организаторы турнира решили провести мини-турниры на нейтральных площадках.

В каждом из отдельных «мини-турниров» (всего их будет четыре) примут участие четыре команды, которые сначала сыграют полуфинальные матчи, а после — финал за право участвовать в Лиге чемпионов.

22 сентября чемпион Украины Днепр встретится с нидерландским Донаром в Никосии, столице Кипра, в полуфинале квалификации. Финал будет сыгран 24 сентября.

Напомним, что в случае поражения от Донара днепряне попадут в групповой раунд Кубка Европы. В турнире также примут участие украинские Киев-Баскет и Прометей.