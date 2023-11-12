Женская сборная Украины уступила Португалии в квалификации Евробаскета-2025

Женская сборная Украины драматично проиграла Португалии в номинально домашнем матче квалификации Евробаскета-2025 — 63:78.

Всю первую четверть поединка, который проходил в Риге, украинки владели преимуществом, иногда отрыв в счете доходил до 11-12 очков. Португалкам удалось прибавить во второй четверти, однако на большой перерыв команды ушли при минимальном перевесе Украины — 30:29.

Подопечные Евгения Мурзина уверенно провели третий отрезок, по итогам которого вели с разницей +6. Но решающая четверть ознаменовалась оглушительно мощным выступлением португальской команды, которая наколотила за четверть 35 очков и в итоге праздновали волевую победу.

Украинская сборная потерпела второе поражение кряду — напомним, ранее она была в гостях разгромлена командой Сербии (40:82). Следующие два матча сборная Украины сыграет год спустя, в ноябре 2024-го.

Напомним, ноябрьские матчи квалификации Евробаскета из-за травмы пропускает лидер сборной Алина Ягупова. Также в составе команды Кристина Филевич сменила травмированную Ульяну Дацко.

Женский Евробаскет-2025 впервые пройдет на территории четырех стран — Италии, Греции, Чехии и Германии. Сборные этих стран получили места в финальной части и сыграют между собой за зачетные очки рейтинга ФИБА в группе I.

Евробаскет-2025. Квалификация. Группа G

Украина — Португалия — 63:78 (20:17, 10:12, 19:14, 14:35)