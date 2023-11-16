Будивельник в непростом матче победил БИПУ в Суперлиге FAVBET

Будивельник добыл вторую победу в киевском бабле Суперлиги FAVBET. Столичная команда в непростом поединке обыграла одесскую БИПУ.

Первая половина встречи была малорезультативной для обеих команд — 29:29. В третьей 10-минутке также была равная борьба на площадке.

В заключительном отрезке игры Будивельнику удалось уйти в отрыв и добыть победу с преимуществом в 7 очков — 69:62.

MVP матча стал капитан Будивельника Владимир Конев, который был близок к трипл-даблу — 13 очков, 12 подборов и 8 передач. Еще один игрок киевской команды Павел Буренко набрал 20 очков. В составе БИПЫ отметим американца Кэмерона Кэмпбелла (18 очков и 8 подборов).

Будильвеник (7-3) занимает второе место в Суперлиге FAVBET. БИПА (2-8) идет на предпоследней позиции в турнирной таблице.

Суперлига FAVBET. Регулярный сезон

Будивельник — БИПА 69:62 (18:10, 11:19, 13:12, 27:21)

Будивельник: Буренко (20 + 5 подборов + 5 потерь), Конев (13 + 12 подборов + 8 передач), Никитин (11 + 7 подборов), Сандул (9 + 12 подборов), Луценко (8 + 6 подборов), Кабанов (5), Зайцев (3)

БИПА: Кэмпбелл (18 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь), Шашков (16), Ткаченко (12 + 8 подборов), Рябчук (4), Товкач (4), Кадыгроб (3), Баранов (3), Льюис (2)