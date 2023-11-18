Черкасские Мавпы расстались с защитником Фостером

Черкасские Мавпы расстались с американским защитником Армони Фостером.

Американец перешел в черкасский клуб в конце августа. 24-летний защитник стал первым легионером Мавп в новом сезоне.

Армони сыграл шесть матчей в Суперлиге, проведя в общей сложности на площадке 17:07 игрового времени. Фостер в среднем набирал 3,0 очка, а также совершал 1,5 подбора и 1 перехват.

Черкасские Мавпы занимают третье место в Суперлиге, одержав пять побед в восьми встречах. В следующем матче команда Артема Слипенчука сыграет с Киев-Баскетом 21 ноября.