БИПА разгромила Кривбасс в матче Суперлиги FAVBET-2023/24

БИПА разгромила Кривбасс в матче днепровского бабла Суперлиги FAVBET-2023/24 — 78:57.

Равная борьба на площадке продолжалась лишь в первой четверти, которую криворожане выиграли с перевесом в одно очко. Далее одесская команда доминировала и довела счет до разгромного.

MVP матча стал Евгений Ткаченко. Форвард одесситов оформил дабл-дабл, набрав 11 очков, а также совершив 10 подборов и 6 ассистов.

БИПА одержала четвертую победу в сезоне и занимает девятую строчку. Кривбасс идет последним, проиграв все 11 игр в Суперлиге.

В следующем матче БИПА сыграет с Днепром 6 декабря. Кривбасс в этот же день встретится с Будивельником.

Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный сезон

Кривбасс — БИПА — 57:78 (12:11, 16:23, 14:20, 15:24)

Кривбасс: Рид (14 + 5 подборов + 5 перехватов), Мартынов (9 + 5 перехватов), Тищенко (9 + 9 подборов), Бибиков (7), Мельник (4), Василенко (3), Кундык (3)

БИПА: Льюис (17), Ткаченко (11 + 10 подборов + 6 перехватов), Шашков (16), Кадыгроб (14), Рябчук (9), Рудык (7), Товкач (2), Бугорский (2)