БК Кривбасс подписал Рида, Бречко и Василенко

БК Кривбасс дозаявил трех новичков на сезон Суперлиги FAVBET — Лейттеренса Рида, Евгения Бречко и Дмитрия Василенко.

Американец в прошлом сезоне выступал за Черкасские Мавпы. Рид провел 13 матчей, в среднем набирая 8,6 очка и делая 3,0 подбора.

Бречко нынешний сезон начинал в Политехнике-Галичине. Центровой сыграл 6 матчей, в которых набирал в среднем 1,8 очка и 1,8 подбора.

Василенко ранее выступал за Кривбасс до 2019 года. Нынешний сезон форвард начинал в составе БК Хмельницкий в Высшей лиге. В 6 матчах Дмитрий в среднем набирал 10,7 очка и делал 3,2 подбора.

Также Кривбасс исключил из заявки троих игроков. Покинули команду центровой Анатолий Челован, форвард Никита Бондаренко, а также защитник Евгений Сергейчик.

Кривбасс занимает последнее место в Суперлиге, проиграв все предыдущие десять матчей. Команда Александра Вороны во вторник сыграет с БИПА, начало встречи — в 14:00.