Политехника-Галичина неожиданно обыграла Черкасских Мавп в Суперлиге FAVBET

Политехника-Галичина неожиданно обыграла Черкасских Мавп в поединке Суперлиги FAVBET-2023/24 — 98:88. Матч очередного игрового бабла прошел в Черкассах.

Первая половина встречи прошла в равной борьбе. Ключевой стала третья четверть, которую львовяне выиграли с перевесом в +11 очков, после чего довели матч до победы.

Лучшим игроком встречи стал Джакор Нельсон. Защитник львовян набрал 32 очка, а также совершил 6 подборов и 8 ассистов. У Мавп отличился Эрик Бун Джуниор, который добыл 29 очков.

Политехника-Галичина добыла пятую победу в чемпионате и занимает седьмое место. Черкасская команда остается на третьей строчке с семью победами.

В следующем матче Мавпы сыграют с Прикарпатьем-Говерлой, а львовяне встретятся со Старым Луцком. Оба поединка пройдут 8 декабря.

Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — Политехника-Галичина — 88:98 (25:24, 21:25, 20:31, 22:18)

Черкасские Мавпы: Бун Джуниор (29+5 подборов + 6 передач + 6 перехватов), Агафонов (12+5 подборов), Руслов (10+5 передач), Кузнецов (7), Новиков (7), Скира (12+6 подборов), Далкорт (7), Кальниченко (4)

Политехника-Галичина: Нельсон (32+6 подборов + 8 передач), Ходов (5+8 подборов), Карпюк (17+8 подборов), Сафонов (12), Квентин Дэвис (19), Крамарь (6), Качанов (5+8 передач), Бачурин (2)