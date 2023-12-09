Старый Луцк обыграл Прикарпатье-Говерлу в регулярном чемпионате Суперлиги FAVBET

Старый Луцк в напряженном матче обыграл Прикарпатье-Говерлу в черкасском бабле Суперлиги FAVBET-2023/24 — 72:64.

Первая половина прошла в равной борьбе, команды поочередно выходили вперед в счете. Старый Луцк сумел достичь перевеса уже после большого перерыва. Команда Дмитрия Чаковского выиграла две заключительных четверти и победила в матче.

Лучшим игроком встречи стал защитник Луцка Владимир Коцко, который набрал 22 очка и совершил 4 подбора и 5 ассистов. В составе ивано-франковцев отличился Сергей Старцев, записавший на свой счет 21 очко и 5 подборов.

Старый Луцк одержал пятую победу в чемпионате и занимает девятое место. Прикарпатье-Говерла имеет семь побед и идет на пятой строчке.

Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный чемпионат

Старый Луцк-Университет — Прикарпатье-Говерла — 72:64 (20:17, 9:13, 22:17, 14:17)

Старый Луцк: Коровяков (11 + 4 подбора), Прозапас (9 + 4 подбора), Коцко (22 + 4 подбора + 5 передач), Дюпин (9), Мусиенко (6 + 8 подборов), Маркив (6), Томас (4), Бедлинский (3), Панфилов (2)

Прикарпатье-Говерла: Старцев (21 + 5 подборов), Лесик (13 + 12 подборов), Кабацюра (13 + 6 подборов), Лонюк (6), Чугунов (5), М.Тимофейчук (4), Горобченко (2)